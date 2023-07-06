İstanbul’da fabrika yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi
Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde askılık üreten 5 katlı bir fabrikanın 4.katında ve çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İstanbul'un birçok noktasından dumanlar görüldü. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Akçaburgaz Mahallesi Süleyman Şah Caddesi’ndeki çamaşır askılığı üretimi yapılan 5 katlı fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor. (AA-DHA)