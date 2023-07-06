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İstanbul’da fabrika yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi

Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde askılık üreten 5 katlı bir fabrikanın 4.katında ve çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İstanbul'un birçok noktasından dumanlar görüldü. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Yayınlanma: 15:12 - 06 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Akçaburgaz Mahallesi Süleyman Şah Caddesi’ndeki çamaşır askılığı üretimi yapılan 5 katlı fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor. (AA-DHA)

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