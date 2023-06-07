İstanbul’da ‘House of Gavats’ operasyonu!
İstanbul merkezli 3 ilde, sosyal medyadan kurdukları guruplarla, çocukların müstehcen görüntülerini satan şüphelilere yönelik polis ekiplerince operasyon düzenlendi. 'House of Gavats', 'VIP Gizli Çekim' ve 'Ahlaksız Grup' adlarıyla kurulan gruplarda paylaşım ve satış yapan 30 şüpheli yakalandı.
Operasyon, İstanbul Siber Suçlarla Mücadelede Şube Müdürlüğü ekiplerince yapıldı. Çocukların kullanıldığı müstehcen video ve görüntülerin paylaşılarak satışa sunulması konusunda çalışmalar yapan polis ekipleri, bazı şüphelileri belirledi.
Şüphelilerin müstehcen çocuk görüntülerini satmak yada görüntü değişimi için telegram üzerinde gurup oluşturdukları belirlendi. ‘House of Gavats’, ‘VIP Gizli Çekim’ ve ‘Ahlaksız Grup’ isimli guruplarda yer alan şüpheliler tek tek tespit edildi.
30 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmayla ilgili araştırmalar tamamlanınca operasyon kararı alındı. İstanbul, Kütahya ve Bursa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 30 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.