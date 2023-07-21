İstanbul’da iki kadını öldürmüştü… İstenen ceza belli oldu

Kartal’da Dilara Gültay ve Cansu Demirel’i öldüren Mustafa Payam hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kayıp ihbarı yapılan Dilara Gültay ve Cansu Demirel hakkında araştırma yapıldığı, ardından şüpheli Mustafa Payam'ın olaydan bir gün sonra 9 Ocak 2023 tarihinde hastaneye gittiği, burada iş arkadaşı Altuğ A.'yı arayarak kız arkadaşı Dilara Gültay ve Cansu Demirel'i öldürdüğünü söylediği anlatıldı.

Olay yerinde yapılan incelemede Dilara Gültay'ın evin banyosunda oturur vaziyette ölü olarak bulunduğu, Cansu Demirel'in ise odada ölü olarak bulunduğu kaydedildi.

Maktul Dilara Gültay'ın Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işleminde boğularak öldürüldüğü, Cansu Demirel'in ise yapılan otopsi işleminde 22 adet kesici alet yaralanması ile öldürüldüğü tespit edildi.

İddianame güvenlik kamerası görüntülerinin incelemesi sonucunda 8 Ocak 2023 tarihinde Mustafa Payam'ın saat 15.23'de eve geldiği, ardından Dilara Gültay'ın daha sonrada Cansu Demirel'in geldiği belirlendi.

Mustafa Payam'ın kendi vücudundan oluşan yaralanmalar için 9 Ocak 2023 tarihinde ambulans çağırarak hastaneye gittiği kaydedildi.

Mustafa Payam savcılıkta alınan ifadesinde Dilara Gültay'ın yardımcı olması sonucunda ev tuttuğu, Dilara Gültay sayesinde Cansu Demirel ile tanıştığını, 3 ay önce Dilara Gültay’ın kendisini yüz üstü bırakıp Cansu Demirel ile tatile gittiğini, Gültay’ın kendisinden uzaklaştığını hissettiğini söyledi.

Olay günü Gültay’ın başkası ile ilişkisinin olduğunu söylemesi üzerine tartışmaya başladıklarını ardından birbirlerini darp ettiklerini sonrasında Dilara'nın uyuduğunu anlattı.

Dilara Gültay uyuduktan sonra eve Cansu Demirel’in geldiği ve Cansu'yu sıkıştırması sonucunda Dilara'nın onu aldattığını itiraf ettiğini ifade etti.

Daha sonrasında ise neler olduğunu hatırlamadığını iki bileğini kestiği ve Dilara Gültay’ın neden banyoda uyuduğunu bilmediğini söyledi.

İddianamede Mustafa Payam'ın konutuna gelen sevgilisi olan Dilara'yı darp ettikten cinsel saldırıda bulunduğu, iddianamede yer aldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Mustafa Payam'ın Dilara Gültay'ı kendisini aldattığını düşündüğü için öldürdüğü, Cansu Demirel'in ise Dilara Gültay’ı öldürdüğünü gördüğü için 30 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü kaydedildi.

İddianamede Mustafa Payam hakkında Dilara Gültay'a karşı “Kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve “Cinsel saldırı” suçundan da 12 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi.

Mustafa Payam'ın Cansu Demirel'e karşı “Kadına karşı canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” suçundan ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Mustafa Payam toplamda 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 12 yıldan az olmamak kaydıyla hapisle cezalandırılması istendi. (DHA)

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