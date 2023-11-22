İstanbul’da IŞİD operasyonu: 13 gözaltı

İstanbul’da terör örgütü IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde bulunan, haklarında tahdit kararı olan yabancı uyruklu 6 kişi de yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında IŞİD’in sosyal medya hesaplarını kuran 2 ismin olduğu da belirtildi.

Habip ATAM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Operasyon, İstanbul TEM (Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü) ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri IŞİD ile ilişkili bazı şüphelileri belirleyince harekete geçti. Şüphelilerin, Irak ve Suriye’deki çatışma bölgelerindeki terör örgütü üyeleri talimatı doğrultusunda ülkemizde eylemler yapabilecekleri değerlendirildi. Bunun üzerine operasyon kararı verildi.

SOSYAL MEDYA GÖREVLİLERİ YAKALANDI

Elde edilen veriler doğrultusunda İstanbul’un 10 ilçesinde, 15 adrese baskın düzenlendi. TEM operasyon timi ve özel harekat polisinin de katıldığı operasyonda; aralarında IŞİD Terör Örgütü yanlısı sosyal medya hesapları oluşturan, bot hesaplar açan H.Ö.(51) ve Y.İ.(49) nin de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

TAHDİT KODU BULUNAN 6 KİŞİ

Ayrıca adreslerde; haklarında tahdit kodu olduğu tespit edilen 6 yabancı uyruklu kişi belirlendi. Ülkemizde bulunmalarının sakıncalı olduğu değerlendirilen 6 kişi sınır dışı işlemi için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltı işlemi yapılan 13 şüpheli sağlık kontrolü sonrasında emniyete götürüldü.