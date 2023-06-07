İstanbul’da IŞİD operasyonu
İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyon İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) görevlilerince gerçekleştirildi. Polis ekiplerinin IŞİD'e yönelik çalışmalarında bazı şüpheliler belirlenince, harekete geçildi, araştırmalar genişletildi.
Terör örgütü adına faaliyet gösteren, çatışma bölgelerinde bulunan, örgüte üye kişilerle irtibatlı 9 şüpheli tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından, operasyon düzenlendi. TEM operasyon timi ve özel harekat polisinin de yer aldığı baskınlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.