İstanbul’da IŞİD’e operasyon; gözaltılar var
İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik 12 ilçede düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
Operasyon, İstanbul TEM (Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü) ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri IŞİD'in faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda bazı şüpheliler belirlenince araştırma başlatıldı.
Teknik ve fiziki takip çalışmalarında, şüphelilerin gittikleri bazı adresler belirlendi. Çalışmaların ardından polisin peşinde olduğu şüphelilerin girip çıktığı 12 adres için operasyon kararı alındı.
İstanbul'daki 7 ilçede 12 farklı adrese yönelik TEM operasyon timi ve özel harekat polisi eşliğinde baskın düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolü sonrasında emniyete götürüldü.