İstanbul’da kafeye silahlı saldırı: 3 yaralı

Zeytinburnu'nda kafede oturan Afganistan uyruklu kişiyi husumetlisi olduğu iddia edilen saldırganın kurşunlarıyla yaralandı. Saldırıda yoldan geçen 2 kişiye de kurşun isabet etti.

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Silahlı saldırı dün saat 19:00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi 58. Bulvar’da bulunan kafede gerçekleşti. Ara sokaktan koşarak gelen kişi, kafede oturan Afgan uyruklu kişiye ateş ederek kaçtı. Saldırıda yoldan geçen 2 kişi de kurşunların isabet etmesiyle ayaklarından yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

“YOLDAN GEÇEN VATANDAŞLARA DENK GELDİ”

Olayın yaşandığı bulvardan o sırada geçen stajyer hemşire Muhammed Erol, ilk müdahaleyi kendisinin yaptığını söyleyerek, “Yoldan geçen 2-3 kişi mekana ateş açtı. Orada oturan bir Afgan, galiba hasımları ateş ettiler. Yoldan geçen vatandaşlara da denk geldi. Bir tane kadın vuruldu, bir tane Türk vatandaşımız ayağından vuruldu. Bende buradan geçerken olayı gördüm, stajyer hemşireyim olaya müdahale etmek istedim.

Adamın ayağından kurşun girmiş diğer tarafından çıkmıştı, tampon yaptım. Sonra ambulansı çağırdık, polis ekipleri geldi. Toplam benim gördüğüm 3 yaralı vardı. Vuralan iki vatandaş, kör kurşunla vuruldu” dedi. (DHA)

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