İstanbul’da kar yağışı başladı

İstanbul'da beklenen kar sonunda geldi. Yüksek kesimler başta olmak üzere şehrin tamamında kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

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İstanbul’da Kar yağışı Anadolu yakasının yüksek kesimleri başta olmak üzere Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Ümraniye ve Kartal’da etkili oldu.

Kentin simge noktalarından Çamlıca Tepesi de beyaz örtüyle kaplandı. Avrupa yakasında da Beşiktaş, Gaziosmanpaşa, Esenler, Bakırköy, Bayrampaşa, Başakşehir, Esenyurt ve Beylikdüzü’nde etkili olan yağış, karlı ve karla karışık yağmur şeklinde etkisini gösteriyor.

Bu arada Bakırköy’de toplu taşıma araçlarından inen vatandaşlar, karşılaştıkları yağış karşısında şaşkınlık yaşadı. Bazı yolcular, kar yağışını cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

TAKSİM’DE LAPA LAPA KAR YAĞDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için yapılan kar uyarılarının ardından akşam saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı gecenin ilerleyen saatlerinde tüm İstanbul’da etkisini göstermeye başladı. TEM Otoyolu Hasdal-Okmeydanı Bağlantı yolunda lapa lapa kar yağdı.

Kar yağışının etkili olduğu bölgelerden biri de Taksim Meydanı oldu. Yoğun kar yağışının görüldüğü meydanda bulunan vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı. (AA/DHA)