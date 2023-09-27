İstanbul’da korku dolu anlar

Kadıköy-Eminönü seferini yapan yolcu vapurundan denize düşen bir kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

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İstanbul’da denizde hareketli saatler yaşandı. Kadıköy-Eminönü seferini yapan yolcu vapurunda bulunan bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü.

SAHİL GÜVENLİK KURTARDI

Vapurda bulunanlar tarafından can simidi atılarak kurtarılmaya çalışılan yolcu, ihbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, vatandaşların can simidi atması, denize düşen yolcunun can simidine ulaşmaya çalışması ve olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılma anları yer alıyor.(DHA)