İstanbul’da metro seferlerine düzenleme
İstanbul'da Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosunda yapılacak hat bakım çalışmaları nedeniyle 13 Kasım Pazartesi gününe kadar bazı seferlerde düzenlemeye gidildi.
Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Metro İstanbul, şu duyuruyu yaptı:
– “M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattımızda yapılacak hat bakım çalışması nedeniyle seferlerimizde düzenleme yapılmıştır;
– 11 Kasım Cumartesi'yi 12 Kasım Pazar'a bağlayan gece Otogar-Atatürk Havalimanı arası istasyonlarımız kapatılacaktır. Gece Metrosu uygulamamız Yenikapı-Otogar istasyonları arasında metro ile Otogar-Atatürk Havalimanı istasyonları arasında ise ücretsiz İETT otobüsleri ile yapılacaktır.
– 12 Kasım Pazar günü hattımızda 06.00'dan saat 10.00'a kadar Yenikapı-Otogar istasyonları arasında hizmet verilecek ve Otogar-Atatürk Havalimanı istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile seferlerimiz devam edecektir. Otogar-Atatürk Havalimanı arası istasyonlarımız saat 10.00 itibarıyla işletmeye açılacak ve seferlerimiz gece 00.00'a kadar gecikmeli olarak yapılacaktır.
– 13 Kasım Pazartesi gecesi 00.00-06.00 arası çalışmaların tamamlanmasıyla beraber Pazartesi günü 06.00 itibariyle hattımızda seferlerimizin normale dönecektir.
– M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattımızda seferlerimiz ve Gece Metrosu uygulamamız normal işletme seyrinde devam edecektir.”