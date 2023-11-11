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İstanbul’da metro seferlerine düzenleme

İstanbul'da Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosunda yapılacak hat bakım çalışmaları nedeniyle 13 Kasım Pazartesi gününe kadar bazı seferlerde düzenlemeye gidildi.

Yayınlanma: 18:38 - 11 Kasım 2023 Güncellenme:
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İstanbul’da metro seferlerine düzenleme

Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Metro İstanbul, şu duyuruyu yaptı:

– “M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattımızda yapılacak hat bakım çalışması nedeniyle seferlerimizde düzenleme yapılmıştır;

– 11 Kasım Cumartesi'yi 12 Kasım Pazar'a bağlayan gece Otogar-Atatürk Havalimanı arası istasyonlarımız kapatılacaktır. Gece Metrosu uygulamamız Yenikapı-Otogar istasyonları arasında metro ile Otogar-Atatürk Havalimanı istasyonları arasında ise ücretsiz İETT otobüsleri ile yapılacaktır.

– 12 Kasım Pazar günü hattımızda 06.00'dan saat 10.00'a kadar Yenikapı-Otogar istasyonları arasında hizmet verilecek ve Otogar-Atatürk Havalimanı istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile seferlerimiz devam edecektir. Otogar-Atatürk Havalimanı arası istasyonlarımız saat 10.00 itibarıyla işletmeye açılacak ve  seferlerimiz gece 00.00'a kadar gecikmeli olarak yapılacaktır.

– 13 Kasım Pazartesi gecesi 00.00-06.00 arası çalışmaların tamamlanmasıyla beraber Pazartesi günü 06.00 itibariyle hattımızda seferlerimizin normale dönecektir.

– M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattımızda seferlerimiz ve Gece Metrosu uygulamamız normal işletme seyrinde devam edecektir.”

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