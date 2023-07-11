İstanbul’da miras katliamında 4 kişi ölmüştü… Suçunu itiraf etti, detaylar ortaya çıktı

Pendik'teki miras kavgası nedeniyle çıkan olayda, 4 kişiyi öldüren ve bir kişiyi yaralayan şüpheli Özden Özkul ile birlikte 6 kişi adliyeye sevk edildi. Özkul, polise verdiği ifadesinde suçunu itiraf etti: "İki yıl önce mal paylaşımı yapmıştık, ancak o sürekli daha fazlasını istedi. Olay günü villanın önünde park edilen bir araç yüzünden tartışma çıktı ve kendimi kaybettim"

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Pendik, Yenişehir mahallesinde 8 Temmuz’da meydana gelen olayda aralarında miras yüzünden kavga bulunduğu öğrenilen 3 kardeş ve yakınları arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olay sırasında bir anda silahını çeken Özden Özkul, kardeşi Osman Özkul (51), yengesi Dilek Özkul (45), yeğeni Efe Burak Özkul (25) ile akrabası Zafer Öztürk(48)'ü kurşun yağmuruna tutularak öldürdü. Olayda Meltem Öztürk (35) de yaralanmıştı.

OLAYLA İLGİLİ 7 KİŞİ POLİSTE SORGULANDI

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada şüpheli Özden Özkul, olay yerinde bulunan kardeşi Özen Özkul ve onlara misafirliğe gelen 5 kişiyle birlikte gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgusunu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı.

MİRAS PAYLAŞIMI YÜZÜNDEN KARDEŞLER ARASINDA TARTIŞMALAR YAŞANMIŞ

Polis soruşturması sonucunda şüphelilerin iki yıl önce, birlikte çalıştırdıkları Metal Kaplama fabrikasını aralarında paylaştırmaya karar verdiklerini tespit etti.

Bu paylaşım sırasında Ordu'da bulunan bazı arazileri de aralarında paylaştıran 3 kardeşin, anlaşarak bu paylaşımı bitirdikleri öğrenildi.

Ancak bir süre sonra Osman Özkul'un bu paylaşım sırasında haksızlığa uğradığını düşünerek kardeşleriyle tartışmaya başladığı öğrenildi.

OLAY GÜNÜ KAVGA OTOMOBİL PARK ETME YÜZÜNDEN ÇIKMIŞ

Polis olay günü sahibi oldukları yan yana villalarda bir otomobilin park edilmesi yüzünden 3 kardeş arasında yeniden tartışma yaşandığı diğer aile üyelerinin de katılımıyla olayın kısa sürede kavgaya dönüştüğü belirlendi.

Bu kavga sırasında bir anda silahını çeken Özden Özkul'un önce akrabası Zafer Öztürk'ü ardından kardeşi Osman Özkul'u daha sonra yengesi Dilek Özkul'u ve yeğeni Efe Burak Özkul'u kurşun yağmuruna tutarak öldürdüğü tespit edildi.

“MİRASI PAYLAŞTIK AMA O HEP DAHA FAZLASINI İSTEDİ”

Cinayet Büro Amirliğinde verdiği ifadesinde suçunu itiraf eden Özden Özkul’un “Şirketimizi ve babamdan kalan malları anlaşarak aramızda paylaştırmıştık. Önceleri her şey iyiydi. Ancak daha sonra Osman, daha fazla pay almak için bizimle tartışmaya başladı. Bu nedenle aramızda sürekli kavga çıkıyordu. Olay günü kardeşim Özel Özkul'un otomobilini çektiği yer yüzünden Osman bağırmaya başladı. Olay kısa sürede kavgaya dönüştü. Bir anlık öfkeyle kendimi kaybetmişim” dediği öğrenildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli ve gözaltında tutulan diğer 6 kişi geniş güvenlik önlemleri alınarak adliyeye sevk edildi. (DHA)

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