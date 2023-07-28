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İstanbul’da orman yangını

İstanbul Sultangazi'de orman yangını çıktı. Yangına müdahale için itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, havadan da destek istedi.

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İstanbul’da orman yangını

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