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İstanbul’da otobüste gerginlik: Yolcular tarafından yaka paça indirildi

Kadıköy'de otobüste 2 yolcu arasında başlayan 'neden çarptın, dikkatli olsana' tartışması kavgaya dönüştü. İddiaya göre tartıştığı bebekli kadını tartaklayan erkek yolcu, otobüstekiler tarafından yaka paça indirildi. O anları diğer yolcular cep telefonuyla kaydetti.

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İstanbul’da otobüste gerginlik: Yolcular tarafından yaka paça indirildi

Kadıköy’de dün akşam saatlerinde 14F Kadıköy- Küplüce seferini yapacak olan İETT otobüsünde sefere başlamadan önce 2 yolcu arasında kavga çıktı.

İddiaya göre, otobüste kucağında bebeği ile oturan kadın, kendisine çarpan erkek yolcuya “Ayağını neden çarptın, dikkatli olsana’ diyerek tepki gösterdi.

Bunun üzerine iki yolcu arasında tartışma başladı. Kadını tartakladığı iddia edilen erkek yolcu, otobüstekiler tarafından zorla indirildi.

Adamın otobüsten indirildiği ve kadının yerdeki anlarını yolcular cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. (DHA)

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