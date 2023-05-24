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İstanbul’da patlama! Yaralılar var

İstanbul Esenler'de bir otomobil tamirhanesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemeler göre 4 kişi yaralandı. Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayınlanma: 18:05 - 24 Mayıs 2023 Güncellenme:
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İstanbul’da patlama! Yaralılar var

Esenler Turgut Reis mahallesinde bir otomobil tamirhanesinde LPG tankı takılan araçlardan birinde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

4 KİŞİ YARALANDI

Olayda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralanırken iş yerinde hasar oluştu.

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması devam ediyor. (DHA)

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