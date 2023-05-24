İstanbul’da patlama! Yaralılar var
İstanbul Esenler'de bir otomobil tamirhanesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemeler göre 4 kişi yaralandı. Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Esenler Turgut Reis mahallesinde bir otomobil tamirhanesinde LPG tankı takılan araçlardan birinde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
4 KİŞİ YARALANDI
Olayda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralanırken iş yerinde hasar oluştu.
Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması devam ediyor. (DHA)