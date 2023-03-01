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İstanbul’da polis teyakkuza geçti

İstanbul'da bu yılın 8'inci Yeditepe Huzur Denetimi gerçekleştirildi. Birçok noktada yapılan denetimlerde, sürücü ve yolculara kimlik kontrolü yapıldı.

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İstanbul’da polis teyakkuza geçti

İstanbul’un 39 ilçesinde, 2023 yılının 8’inci Yeditepe Huzur Denetimi gerçekleştirildi. Saat 20.00’dan itibaren eş zamanlı olarak yapılan denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri görev aldı.

DİDİK DİDİK ARANDILAR

Taksim Meydanı’nda oluşturulan denetim noktasında görev alan ekipler, şüphe üzerine durdurulan araçları didik didik ararken, sürücü ve yolculara da Genel Bilgi Tarama (GBT) yaptı.

Özel Harekat Polislerinin çevrede güvenliği aldığı denetimde ‘Komançi’ adlı narkotik köpeği araçlarda uyuşturucu madde aradı. Denetimlerin saat 22.00’ye kadar süreceği öğrenildi. (DHA)

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