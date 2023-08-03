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İstanbul’da silahlı saldırı

İstanbul'da Beşiktaş'ın en hareketli noktalarından olan çarşı içinde silahlı saldırıya uğrayan motosikletli ağır şekilde yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler kaçarken, yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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İstanbul’da silahlı saldırı

Sinanpaşa Mahallesi Mumcu Bakkal Sokak’ta bulunan balık pazarının önünde bekleyen motosikletli, yanına yaklaşan kişi veya kişilerin silahla ateş açması sonucu yaralandı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Saldırı düzenleyenler daha sonra hızla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine geldi.

Henüz kimliği belirlenemeyen yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

DURUMU KRİTİK

Ameliyata alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis, uzun süre incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.(DHA)

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