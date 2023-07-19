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İstanbul’da silahlı saldırı! Yaralılar var

İstanbul Sultanbeyli'de akşam saatlerinde otomobilde bulunan 3 kişiye yapılan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 

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İstanbul’da silahlı saldırı! Yaralılar var

Ahmet Yesevi mahallesi Gündüz Sokak’ta 2 kişi, daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen 3 kişinin bulunduğu seyir halindeki otomobilin önünü kesti.

PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİLER

Şüpheliler otomobile peş peşe ateş etmeye başladı. Otomobilde bulunan Ö.A ve T. A adlı kardeşler silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Saldırıyı gerçekleştiren iki kişi ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, kimlikleri belirlenen saldırganların yakalanması için çalışma başlatırken, saldırı da hasar gören araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. (DHA)

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