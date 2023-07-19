İstanbul’da silahlı saldırı! Yaralılar var
İstanbul Sultanbeyli'de akşam saatlerinde otomobilde bulunan 3 kişiye yapılan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Ahmet Yesevi mahallesi Gündüz Sokak’ta 2 kişi, daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen 3 kişinin bulunduğu seyir halindeki otomobilin önünü kesti.
PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİLER
Şüpheliler otomobile peş peşe ateş etmeye başladı. Otomobilde bulunan Ö.A ve T. A adlı kardeşler silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Saldırıyı gerçekleştiren iki kişi ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, kimlikleri belirlenen saldırganların yakalanması için çalışma başlatırken, saldırı da hasar gören araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. (DHA)