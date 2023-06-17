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İstanbul şimşeklerle aydınlandı

İstanbul'da beklenen yağış öncesi şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Gece saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak sabaha karşı etkisini yitirdi.

Yayınlanma: 08:50 - 17 Haziran 2023 Güncellenme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sağanak uyarılarında bulunduğu İstanbul’da beklenen yağış gece saatlerinde başladı.

Anadolu ve Avrupa yakasında yağış öncesi gökyüzünde şimşek hareketliliği görüldü.

Üsküdar sahiline gelenler bu anları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yapan bazı kişiler yağmura hazırlıksız yakalanırken, bazıları da şemsiyeleriyle yağıştan korunmaya çalıştı.

Gece boyunca aralıklarla yağan yağmur sabah saatlerinde etkisini yitirdi. (AA)

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