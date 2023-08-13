İstanbul’da taksimetre güncellemede son gün mesaisi

İstanbul'da Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla taksi ücretlerine geçtiğimiz hafta yüzde 51.52 oranında zam yapıldı. 14 Ağustos itibariyle geçerli olacak yeni fiyatlar için taksimetre ayar merkezleri son gün mesaisi yaptı. Taksimetre güncellemesi yapılan merkezlerde zaman zaman yoğunluk yaşandığı görüldü.

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İstanbul’da Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan kararla 14 Ağustos itibariyle geçerli olacak yeni taksi tarifesi için taksimetre güncellemesi için aralıksız çalışılıyor. İstanbul’un çeşitli noktalarında bulunan yaklaşık 10 taksimetre ayar merkezi 7 gün 24 saat esasına göre çalışarak yeni tarife için güncelleme yapıyor. Bağcılar’da taksimetre güncellemesi yapılan firmanın merkezinde de güncelleme işlemleri aralıksız sürüyor.

“HER SERVİSTE GÜNLÜK ORTALAMA 600-700 ARABANIN GÜNCELLEMESİ YAPILDI”

Taksimetre ayar merkezi yetkilisi Serkan Serter, “UKOME’nin vermiş olduğu karardan sonra ertesi gün, Salı gününden beri servislerimiz 7/24 açık. Ortalama 25 personelimizle birlikte hizmet veriyoruz. Güncelleme işlemleri gayet güzel bir şekilde ilerliyor. Bu gece 12 itibariyle yeni tarifeleri aktif olacak. Tüm esnafımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim. Aracın buraya gelmesiyle aracın buradan ayrılması ortalama 4-5 dakika gibi bir süre alıyor. Bu sene vadeli tarife yani önceden güncelleme dediğimiz sistemde yaptık. Cihazları ön yüklemeyle tarifelerini güncelleştirdik. Her bir serviste günlük ortalama 600-700 arabanın güncellemesi yapıldı. Gayet güzel bir tarife geçirdik” dedi.

“YÜZDE 51’DE KALAN BİR ZAM VAR; YETERLİ GÖRMÜYORUM”

Taksi plakası sahibi Samet Kırmızıgül ise, “İşimiz kısa sürdü. Son güne bırakmamıza rağmen hallettik gidiyoruz. Kendim normalde şoför değilim, plaka sahibiyim. Şoförü dinlendirmek için Pazar günleri ben çalışıyorum taksiciyi dinlendirmek için. Umarım bütün taksiciler için iyi olur. Yapılan zam bakıldığı zaman yeterli değil, kesinlikle değil. Neden değil? Bakıyoruz, memleketin dört bir tarafında inanılmaz zamlar varken yüzde 51’de kalan bir zam var. Onu da hiç yeterli görmüyorum. Bu yetersizlik de taksicileri zor işler yapmaya, yanlış işler yapmaya sevk ediyor. Öyle de bir dezavantajı oluyor. Pazarlık yapıyorlar, taksimetre açmıyorlar gibi. Şimdi birinin hakkını teslim etmezseniz o da kendi hayatını geçindirmek için değişik yollara başvurabiliyor. O da üzücü ama malum öyle sıkıntılar oluyor” diye konuştu.

“HEMEN İŞİMİZİ ÇÖZDÜLER”

Taksi şoförü Mehmet Kazan, “Arkadaşlarla beraber taksimetrelerimizi yaptırmaya çalışıyoruz. Gece saat 12’den sonra hayırlısıyla taksi ücretleri değişecek. Bu zaten bizim beklentimizdi ama tabi ki yapılan zam maalesef biraz eksik olduğu için, yakıta da 17 Haziran’dan bu yana gelen yüzde 100’lük zam etkiledi bizi. Onun için şuan da yapılan zamlarla artık idare edeceğiz. Artık önümüze bakacağız, işimize bakacağız. Yapılan zam bu. Biz havalimanı taksisi olduğumuz için bazen durağa geliyorlardı. Herhalde yine gelirler ama biz ona bırakmadık. ‘Hemen anında gelelim, işimizi bitirip çıkalım’ dedik. Herhangi bir fazla kuyruk yok, bekleme yok. Zaten ilgili arkadaşlar da sağ olsunlar hemen işimizi çözdüler. Girip çıkmamız 5 dakika bile sürmedi” dedi.

“GÜNCELLEME YAPTIRMAM 45 DAKİKA SÜRDÜ”

Güncelleme yoğunluğunun oluştuğu güncelleme merkezinde işlemlerini halleden taksi şoförü Sait Melik Şener, “Bir yarım saat sıra bekledim. Bir 15 dakika da içeride işlemler sürdü. 45 dakika kadar sürdü. Yoğunluk başladı, taksilerde de şuan yoğunluk var. Fiyatlar uygun olduğu için toplu taşıma yerine taksi daha mantıklı geliyor. Zamları çok da yeterli bulmadığımı söylüyorum. Bence şuanda taksimetre fiyatları çok aşağıda, beklediğimizi bulamadık” şeklinde konuştu. (DHA)

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