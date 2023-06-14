İstanbul’da toplu ulaşıma yeni düzenleme

İBB Meclisi’nde alınan karar doğrultusunda dijital İstanbulkart kullanıcıları, yetersiz bakiye durumunda 15 TL’ye kadar eksi bakiye kredisi kullanılabilecek.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Meclisi'nin haziran ayı oturumlarının üçüncü birleşiminde dijital İstanbulkart kullanıcıları için yetersiz bakiye düzenlemesi yapıldı.

Meclisi sunulan teklifte, 2022 yılı ocak ayı ile 2023 yılı aralık ayı arasında İstanbul'da 1 milyon 356 bin 160 İstanbulkart mobil uygulama QR kullanıcısının 40 milyon 44 bin 321 adet geçiş yaptığı, bu geçişlerin yüzde 3'üne denk gelen 1 milyon 339 in 620 geçişte yolcuların yetersiz bakiye nedeniyle geçiş yapamadığı aktarıldı.

UYGULAMADAN VAZGEÇTİ

Aynı dönemde yetersiz bakiye uyarısı alan İstanbulkart mobil kullanıcı sayısının 432 bin 70 adet olduğu kaydedildi. Günlük ortalama 6 bin 500 geçişte İstanbulkart Mobil kullanıcılarının yetersiz bakiye uyarısı aldığı, yüzde 62.40'ının aynı ay içerisinde aynı gün dolum yaparken, yüzde 13.68'inin ilerleyen günlerde dolum yaptığı anlatıldı.

Yüzde 23.92'sinin de dolum yapmayarak İstanbulkart mobil uygulamasından vazgeçtiği belirtildi.

OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

Bu nedenle dijital İstanbulkart sahiplerine güncel metrobüs tam parkur ücreti üzerinden hesap yapılarak 15 TL eksi bakiye sağlanması için karar alınması istendi. Karar oybirliği ile kabul edildi. Karara göre her kullanıcı bu uygulamadan yalnızca 1 geçiş için faydalanabilecek, ödeme yapmadan tekrar hizmetten yararlanamayacak.

Sadece dijital kartların yararlanacağı uygulamadan, daha önce QR kod ile geçişi olmayan kullanıcı da yararlanamayacak. En az bir defa QR ile geçiş yapmış olması şartı aranacak. Bu hizmetten doğan borç, TC kimlik numarası üzerinde tutulacak ve herhangi bir kartından tahsil edilebilecek.

Eksi bakiyenin 7 gün içerisinde dijital karttan tahsil edilmemesi durumunda kişiye ait diğer kartlar (fiziksel İstanbulkart) taranarak tahsil yoluna gidilebilecek. Abonman yüklü ve ücretsiz dijital kartlar bu hizmetten faydalanamayacak.

METRO İSTANBUL'UN SÜBVANSİYON TALEBİNE TIRPAN

Meclis oturumunda gündeme gelen Metro İstanbul'un sübvansiyon talebi ve Sarıyer Ayazağa'daki kentsel dönüşüm dosyası tartışmaya neden oldu. İlk tartışma Metro İstanbul'un elektrikte artan maliyetlerin karşılanması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için 1 Temmuz 2023-31 Aralık 2023 arasında geçerli olmak üzere raylı sistemlerden ücretsiz veya indirimli olarak yararlanan yolcular için toplam 2 milyar 100 milyon TL gelir desteği ödemesi talebi nedeniyle çıktı.

Talebi değerlendiren AKP-MHP grubunun çoğunlukta olduğu ilgili komisyonlar İBB'nin Metro İstanbul'a yapacağı ek ödemeyi 750 milyon TL'ye indirdi. Talep bu haliyle kabul edildi ancak İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı'nın sübvansiyon talebinin neden kırpıldığını açıklanmasını isteyerek “Metro İstanbul'un elektrik gideri aylık 33 milyon, personel gideri 70 milyon TL artmış. Ekonomik rasyonellik nerede? Talepte üçte bir indirime gidilmesi kabul edilebilir değil, siyaseten engellemedir” dedi.

“FİİLEN 57 MİLYON TL'YE ONAY VERİLMİŞ OLDU”

AKP'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, İBB AKP tarafından yönetildiği dönemde bilet fiyatının çok düşük olmasına rağmen Metro İstanbul'un İBB'den hiç sübvansiyon almadan kendi giderlerini karşılayabildiğini söyledi.

Bugün 9.90 TL bilet fiyatına ve verilen sübvansiyonlara rağmen Metro İstanbul şirketinin zarar etmesinin nedeninin haksız yere işten çıkarılanlara verilen tazminatlar ve 19 kişilik yönetim kurulunda bulunan CHP'li isimlere verilen maaşlar olduğunu savundu. CHP'li Meclis Üyesi Filiz Öztürk de “KDV ve hat kirası kesildikten sonra fiilen 57 milyon lira sübvanse yapılmış olacak aslında. Yeni hatlar açılıyor istihdam artıyor. 2019'daki bilet fiyatını söylüyor ama döviz kurundan bahsetmedi” dedi.

SARIYER DOSYASI TARTIŞMA YARATTI

Sarıyer Ayazağa'da kentsel dönüşümün önünü açacak dosyada meclis oturumu sırasında komisyonun yaptığı değişiklik de gerilime neden oldu. AKP'li Muhammet Kaynar, mahalledeki 85 adet parselin üzerinde hak sahibi olan vatandaşlara satışına onay verdiklerini ancak boş durumda olan en büyük parselin dosyadan çıkarılmasını istedi.

İBB'ye ait olduğu öğrenilen parselin satışının değil kat karşılığı satış ya da hasılat paylaşımı yöntemi ile uygulama yapılacağını ve buna diğer hak sahipleri tapularını onay verdikten sonra onay vereceklerini söyledi.

Boş durumda olduğunu savunduğu parselde müteahhit inşaat başlarsa tapu süreci tamamlanamayan vatandaşların mağdur olacağını öne sürdü. Yapılan değişiklik gruplar arasında bir süre müzakere edildikten sonra oya sunuldu. Öncesinde söz alan CHP'li Meclis Üyesi Nizamettin Günel, boş olduğu söylenen İBB parselinde 35 bina bulunduğunu ve bu parselin dosyanın dışında tutulması durumunda kentsel dönüşümün yapılamayacağını söyledi.

O sırada izleyici bölümünde bulunan söz konusu parsel üzerinde binası bulunan vatandaşlar da duruma tepki gösterdi. Tartışmaların ardından AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, dosyanın geri çekilmesi parsel üzerinde tespit yapıldıktan sonra dosyanın Temmuz oturumlarında gündeme alınıp karara bağlanmasını teklif edildi. Dosya yerinde inceleme yapılmak üzere oybirliği ile komisyona geri gönderildi.

AFET YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI KURULDU

Oturumda; etkin bir afet yönetimi döngüsü için risklerin azaltılması, kentsel dayanıklığın sağlanması, afetlere hazırlık için toplumsal bilincin geliştirilmesi gibi afet öncesini yönetmeyi içeren “risk yönetimi”, afet sırasında müdahale, iyileştirme, yeniden yapılanma gibi afet anı ve sonrasını içeren “kriz yönetimi” süreçlerini bütüncül bir yaklaşımla koordine edebilmek için Afet Yönetimi Daire Başkanlığı, Afet Hazırlık Şube Müdürlüğü, Afet Zarar Azaltma Şube Müdürlüğü'nün kurulmasına oybirliği ile karar verildi.

İBB ile İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi arasında “Mevcut Bina Stokunun Hızlı Tarama Yöntemi ile Bina İncelemesi ve Deprem Güvenlim Oranının Belirlenmesi Ortak Hizmet Projesi” protokolü imzalanmasına da oybirliği ile karar verildi. 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölge esnafının İstanbul'da fuar düzenlenmek suretiyle desteklenmesi amacıyla İBB ile Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası arasında işbirliği protokolü imzalanması da karara bağlandı.

TARIK ZAFER TUNAYA KÜLTÜR MERKEZİ TAHSİSİ UZATILDI

2017 yılında İBB Meclisi'nde alınan karar ile Galata Mevlevihanesi Müzesi olarak kullanılmak üzere 5 yıllığına Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bedelsiz olarak tahsis edilen Beyoğlu'ndaki Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nin dolan tahsis süresinin uzatılması meclis gündemine geldi.

AKP-MHP grubunun önergesi ile 28 Haziran 2023'te dolacak olan tahsisin 5 yıl daha uzatılması teklif edildi. Teklife CHP-İYİ Parti grubu karşı çıktı. AKP-MHP grubunun oyları ile tahsis süresi uzatıldı. İETT'nin yeni sözleşmeli personel istihdamı talebi de çoğunluktaki AKP-MHP grubunun oyları ile reddedildi.

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