İstanbul’da trafik felç
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı. Yağmurun da etkisiyle artan yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
İstanbul’da yağışlı havanın da etkisiyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.
Maltepe Altıntepe ve Kadıköy Bostancı D-100 karayolunda trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
Yoğunluk yaşanan noktalardan biri de D-100 karayolu, Okmeydanı mevkii oldu.
Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
İBB Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.45 itibarıyla yoğunluk yüzde 87’ye ulaştı.
VAPUS SEFERLERİ YAPILAMIYOR
İstanbul Şehir Hatları AŞ’den yapılan açıklamada, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş Hattı ve Maltepe-Adalar seferlerinin hava muhalefeti dolayısıyla gerçekleştirilemediği duyuruldu.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerde iptal ve gecikmeler yaşanabildiği, anlık güncellenen iptal seferlerin şirketin internet sitesinden takip edilebileceği kaydedildi. DHA-AA