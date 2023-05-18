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İstanbul’da trafik kilit

İstanbul'da gün boyu aralıklarla devam eden yağmur nedeniyle, akşam saatlerinde trafik kilitlendi.

Yayınlanma: 18:17 - 18 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Sabah saatlerinden itibaren İstanbul genelinde etkili olan yağmur ve şehrin bazı noktalarında yaşanan kazalar nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.

İş ve okulundan çıkan vatandaşlar evlerine giderken trafiğe takıldı. D-100 karayolu Cevizlibağ mevkiinde çift yönlü trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre saat 18.21 itibariyle trafik yoğunluğu İstanbul genelinde yüzde 80 seviyelerine ulaştı.

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Cevizlibağ D-100 İBB istanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yağmur
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