İstanbul’da trafik kilit
İstanbul'da gün boyu aralıklarla devam eden yağmur nedeniyle, akşam saatlerinde trafik kilitlendi.
Sabah saatlerinden itibaren İstanbul genelinde etkili olan yağmur ve şehrin bazı noktalarında yaşanan kazalar nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.
İş ve okulundan çıkan vatandaşlar evlerine giderken trafiğe takıldı. D-100 karayolu Cevizlibağ mevkiinde çift yönlü trafik yoğunluğu oluştu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre saat 18.21 itibariyle trafik yoğunluğu İstanbul genelinde yüzde 80 seviyelerine ulaştı.