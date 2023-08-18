İstanbul’da trafikte tartışma: Ambulansın önünü kesti, hastaya bakmak istedi
İstanbul Bağcılar'da bir otomobil sürücüsü, arkasından gelen ambulansın, aracına çarptığını iddia ederek ambulansın önünü kesti. Otomobil sürücüsü ambulansta bulunan hasta yakınının "İçeride eşim var" demesine rağmen ambulansın içinde hasta olup olmadığına bakmak isteyince kısa süreli gerginlik yaşandı.
İstanbul Bağcılar Basın Ekspres yolu Başakşehir istikametinde öğle saatlerinde 53 ACG 781 plakalı otomobil sürücüsü, arkasından gelen ambulansın hızlı gittiğini, otomobiline ev diğer araçlara çarptığını iddia ederek ambulansın önünü kesti.
Sürücü, otomobilden inerek ambulans şoförü ile tartışmaya başladı. “Ben polisi çağırdım” diyen ambulans şoförüne, “Kralını çağır, bende sağlık müdürlüğüne söyleyeceğim seni” diye karşılık verdi.
Ambulans şoförünün yanında bulunan hasta yakınının “İçeride eşim var” demesine rağmen, otomobil sürücüsü ambulansın içerisinde hasta olup olmadığını kontrol etmek istedi. Yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)