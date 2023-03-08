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İstanbullular dikkat: Kadınlar Günü’nde Taksim ve Şişhane istasyonu kapanıyor

Metro İstanbul, İstanbul Valiliğinin aldığı karar uyarınca bazı metro ve füniküler hatlarında saat 14.00'ten itibaren seferlerinin yapılmayacağını bildirdi.

Yayınlanma: 08:28 - 08 Mart 2023 Güncellenme:
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İstanbullular dikkat: Kadınlar Günü’nde Taksim ve Şişhane istasyonu kapanıyor

Metro İstanbul’un Twitter hesabından yapılan açıklamada, “İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız 8 Mart Çarşamba günü saat 14.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

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