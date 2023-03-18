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İstanbul’un 39 ilçesinde polis teyakkuza geçti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde "Huzur İstanbul Uygulaması" gerçekleştirildi.

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İstanbul’un 39 ilçesinde polis teyakkuza geçti

İlçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinde görevli polislerin katılımıyla başta Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy ilçeleri olmak üzere İstanbul genelinde çok sayıda noktada asayiş uygulaması yapıldı.

ARAÇLAR ARANADI

Polis kontrol noktalarında durdurulan araçlar ekipler tarafından arandı. Sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi.

HELİKOPTER DE DESTEK VERDİ

Narkotik köpeklerinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek verdi.

Ayrıca Deniz Liman Şube Müdürlüğü tarafından botla denizde uygulama gerçekleştirildi. (AA)

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