Abone Ol

İstanbul’un 39 ilçesinde polis teyakkuza geçti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 39 ilçede 'Huzur İstanbul' denetimi yaptı. Denetimlerde durdurulan araçlar didik didik aranırken, araçlarda bulunanlara da Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
İstanbul’un 39 ilçesinde polis teyakkuza geçti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından il genelinde eş zamanlı olarak ‘Huzur İstanbul’ denetimi yapıldı.

Denetime; Asayiş Şube, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat ekipleri de katıldı.

Polis helikopterinin de havadan destek verdiği denetimler sırasında durdurulan araçlar didik didik arandı.

GÖZALTINA ALINDI

Araçta bulunanların kimlikleri kontrol edilirken Genel Bilgi Toplama (GBT) de yapıldı. Fatih’te yapılan denetim sırasında üzerinden uyuşturucu madde çıkan bir kişi gözaltına alındı.

Kurallara uymayan sürücülere ise 4 bin 550 lira ceza kesildi. (DHA)

İstanbul'da polis olduğuna inanıp 5 kilo altınını kaptırdıİlginizi Çekebilirİstanbul'da polis olduğuna inanıp 5 kilo altınını kaptırdıKayseri'de kıraathaneye silahlı baskın: 1'i polis 2 yaralıİlginizi ÇekebilirKayseri'de kıraathaneye silahlı baskın: 1'i polis 2 yaralı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam