İstanbul’un göbeğinde ormanlık alanlar bir bir talan ediliyor

İstanbul Maltepe ve Kartal'daki ormanlık alanlar iş makinelerince talan ediliyor. Konut alanı ilan edilen Maltepe Kışlası ve Kartal Cevizli'deki askeri birliğe ait bazı ormanlık arazilerde, iş makinelerince ağaç katliamı yapıldı. O anlara ilişkin görüntüleri vatandaşlar SÖZCÜ WhatsApp Haber Hattı'na ulaştırdı.

Hakan KAYA

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TOKİ'nin büyük kısmı yeşil ve ağaçlık alan olan İstanbul Maltepe'deki Kenan Evren Kışlası'nın arazisine 1692 konut inşa etmek için hazırladığı projeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2022 yılının Kasım ayında onay verdi. TOKİ’ye devredilen Maltepe’deki 528 bin metrekarelik askeri alana, 7 katlı binalar dikilecek.

İSTANBUL’UN GÖBEĞİNDE ORMAN TALANI

Bakanlığın onayının ardından iş makineleri kışla arazisine girerek çalışmalara başladı. Ormanlık alandaki ağaçları keserek bölgeyi talan eden çalışmalara ilişkin görüntüleri vatandaşlar SÖZCÜ WhatsApp Haber Hattı'na ulaştırdı.

Kartal’da da 2022 yılında 2 bin 700 metrekarelik askeri alanı ‘ticaret ve konut’ alanı ilan edilip imara açılmıştı. Kartal Cevizli'deki askeri birliğin Kartal-Samandıra bağlantı yoluna bakan kısmında da iş makineleri ağaçları keserek doğa katliamı yaptı.

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