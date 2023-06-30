İstanbul’un tarihi ve turistik bölgelerinde bayram yoğunluğu

İstanbul'un tarihi ve turistik bölgeleri, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de kentte kalan vatandaşların, yerli ve yabancı turistlerin yoğunluk oluşturduğu yerler oldu.

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Bayram tatilini megakentte kalarak değerlendiren İstanbullular ile kenti gezmeye gelen yerli ve yabancı turistler, güzel havada gezmenin tadını çıkardı.

Kentin en güzel meydanlarından Sultanahmet Meydanı, bayramın üçüncü gününde en kalabalık olduğu zamanlardan birini yaşadı. Cuma namazını Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ile Sultanahmet Camisi’nde eda etmek isteyenlerin de etkisiyle meydanın bayramın ilk iki gününe göre daha yoğun olduğu gözlendi.

Buraya gelenler, her iki caminin eşsiz güzelliği eşliğinde meydandaki ağaçların gölgesinde dinlenerek ve çevredeki tarihi dokuyu fotoğraflayarak vakit geçirdi.

VAPURLAR DOLDU

Kentte en çok ziyaret edilen noktalardan biri de Eminönü oldu. Özellikle Eminönü-Üsküdar seferini yapan Şehir Hatları vapurları ile Boğaz turu düzenleyen vapurların hıncahınç dolduğu görüldü. Vapurlardan inen yolcular, insan trafiğinden kimi zaman yürümekte zorlandı.

Bazı vatandaşlar da piknik ve mesire alanlarında, sahil şeridindeki parklarda gününü değerlendirmeyi tercih etti. Çocuklar, sahildeki parklarda yer alan salıncak gibi oyuncaklara binerek bu tatil gününde eğlenceli vakit geçirdi.

Ümraniye Millet Bahçesi de yoğunluk yaşanan yerlerden oldu. Vatandaşlar, millet bahçesinde piknik yaptı, top oynayıp ip atlayarak eğlendi.

Öte yandan, yoğunluğun artmasıyla beraber millet bahçesinin otoparkı dolarken, önünde yaklaşık iki kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Ümraniye Belediyesine bağlı zabıtalarca trafik akışı kontrollü sağlandı. Yeni araç girişlerine, bahçeden araç çıkışı olduktan sonra izin verildi.

TURİSTİK BÖLGELERDE TRAFİK DURDU

Bayram tatilinin başladığı 24 Haziran’dan bu yana megakentin yollarındaki sakinlik bugün de devam etti.

Sabah saatlerinde yüzde 2’ye kadar düşen trafik yoğunluğu, saat 17.00 itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritasına göre yüzde 29’a yükseldi.

Ancak Sultanahmet gibi kentin turistik bölgelerine giden yollardaki araç yoğunluğu sebebiyle bu noktalarda trafik yavaş ilerledi.

“İSTANBUL ÇOK KALABALIK”

Ankara’dan ailesiyle geldiği İstanbul’da Sultanahmet Meydanı’nı gezen 8 yaşındaki Ecrin Akdeniz, buradaki camileri gezip öğrenerek gününü geçirdiğini söyledi. Akdeniz, Sultanahmet Meydanı’nı çok beğendiğini kaydetti.

Balıkesir’den buradaki akrabalarını görmeye ve kenti gezmeye gelen Adem Eşsiz de daha önce İstanbul’a geldiğini ancak Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’ni ilk kez gördüğünü anlattı.

Eşsiz, “Bugün cuma olduğu için hem ibadetimizi gerçekleştirelim hem Ayasofya’yı ziyaret edelim dedik. Çok güzel bir kalabalık, muazzam bir hava var.” dedi.

Tuzla’dan Sultanahmet’e gelen Ayşenur Işık da önceden birkaç kez Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde ibadet etme imkanı bulduğunu, bu nedenle mutlu olduğunu dile getirdi.

Işık, “Burada oturduğumuz için bayramda da buradayız. İstanbul’u çok seviyorum, buraları çok seviyorum. Güzel bir şehir.” diye konuştu.

Eskişehir’de yaşayan Aysun Alakuş ise bayramda gezmek için İstanbul’u tercih ettiklerini aktardı.

Alakuş, Sultanahmet Meydanı’na ilişkin, “Burayı çok güzel buldum. Çok kalabalık.” değerlendirmesini yaptı.

Antalya’dan bayramın ilk günü İstanbul’a gelen Mustafa Yaman da ailesiyle bayram tatilini burada değerlendirmek istediğini söyledi.

Yaman, insan kalabalığının azalacağı düşüncesiyle İstanbul’u tercih ettiğini belirterek, “Hiç umduğum gibi olmadı. Çok kalabalık. Eminönü, Sirkeci civarını gezdim. Bugün ekstra bir kalabalık var, çok şaşırdık.” dedi.

En son 7-8 yıl önce İstanbul’a geldiğini söyleyen Yaman, gezdiği yerleri çok beğendiğini kaydetti. (AA)

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