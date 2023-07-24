İşte İstanbul’da taksi başına düşen müşteri sayısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Daire Başkanlığı, taksi başına düşen müşteri sayısını açıkladı.

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İBB Ulaşım Daire Başkanlığı, İstanbul'da taksi sorununa ilişkin bugün bir veri yayınladı. İstanbul'da 15 milyon 907 bin 951 nüfusa karşılık 19 bin 16 taksi olduğu belirtildi.

837 KİŞİYE 1 TAKSİ

Taksi başına 837 kişi düşerken Paris'te bu sayının 366, New York'ta 309, Singapur'da da 207 olduğu aktarıldı.

İBB'nin 2023 yılına ilişkin Çözüm Merkezi verilerine göre; taksi taşımacılığına şikâyetlerin yüzde 59,53'ünü yol ve yolcu seçme kaynaklı.

Şikayetlerin geri kalanı ise sırasıyla, yüzde 10,50 ile trafik kuralı ihlali, yüzde 9,84 ile yolcuya kaba davranılması, yüzde 8,61'i fazla ücret alınması ve yüzde 3,86'sı yolcuyu uzak yoldan götürmek maddelerinden oluşuyor. (ANKA)

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