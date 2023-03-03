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İYİ Parti Genel İdare Kurulu toplandı: Gözler Akşener’in açıklamasında

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altılı masanın 6 Mart Pazartesi günü yapılacak toplantısı öncesi Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya geldi.

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İYİ Parti Genel İdare Kurulu toplandı: Gözler Akşener’in açıklamasında

Akşener, partinin ek binasındaki toplantıda, Saadet Partisi ev sahipliğinde altılı masanın cumhurbaşkanı adayının görüşüldüğü dünkü toplantısıyla ilgili GİK üyelerini bilgilendirecek ve değerlendirmelerini alacak.

Toplantının ardından Akşener’in parti genel merkezinde açıklama yapması bekleniyor.

Bu arada Akşener ek binaya gelişinde Başkanlık Divanı üyeleri tarafından alkışlarla karşılandı. (AA)

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