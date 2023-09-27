İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım, görevden alındı
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım'ın görevden alındığı bildirildi.
Ocak ayında İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı koltuğunu Buğra Kavuncu'dan devralan Coşkun Yıldırım'ın görevden alındığı belirtildi.
“GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ” DEMİŞTİ
Coşkun, 25 Eylül’de sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda “Görevimizin başındayız” ifadesini kullanmıştı.
COŞKUN YILDIRIM KİMDİR?
1964 yılında, Erzincan'da doğdu. İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra, lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi “Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği” bölümünde tamamladı.
İstanbul Üniversitesi'nde “Sosyal Yapı-Sosyal Değişim” üzerine yüksek lisans eğitimini tamamlayan Yıldırım'ın yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütmekte olduğu şirketi, halen gayrimenkul ve inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor.
Yıldırım, Erzincan Kültür Vakfı kuruculuğu ve mütevelli heyeti üyeliği ile Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı mütevelli heyeti üyeliklerini yürütüyor.
25 Ekim 2017'de kurulan İYİ Parti'de Kurucular Kurulu Üyeliği ve iki dönem genel idare kurulu üyeliği görevlerinde bulunan Yıldırım evli ve 2 çocuk babası.