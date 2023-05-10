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İYİ Parti lideri Akşener’den Muharrem İnce açıklaması

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi lideri Muharrem İnce hakkında sosyal medyada yapılan paylaşımları SÖZCÜ Gazetesi yazarı Aytunç Erkin'e değerlendirdi.

Yayınlanma: 23:48 - 10 Mayıs 2023 Güncellenme:
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