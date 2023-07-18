İYİ Parti ÖTV kararının iptali için Danıştay’a dava açtı

İYİ Parti, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın akaryakıtta ÖTV'yi arttırma kararına ilişkin yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay'a başvurdu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'nın akaryakıtta ÖTV’yi arttırma kararına ilişkin yürütmenin durdurulmasına ve iptali istemiyle İYİ Parti’nin Danıştay’a iptal davası açtığını duyurdu.

“MÜCADELEMİZİ HER MECRADA SÜRDÜRECEĞİZ”

Zorlu, paylaştığı mesajda, “Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait olan vergi yetkisini adeta bir yetki devri gerçekleştirerek Türk milletine karşı ölçüsüz bir şekilde kullanan Cumhurbaşkanı Kararına yönelik olarak, Toplumsal Politikalar Başkanımız Ece Güner ve Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanımız Ahmet Zeki Üçok tarafından bugün Danıştay'da iptal davası açılmıştır. Vatandaşımızı nefes alamaz hale getiren yeni vergilere ve zamlara karşı İYİ Parti olarak tüm imkanlarımızı kullanarak mücadelemizi her mecrada sürdüreceğiz.” denildi.

“CUMHURBAŞKANI KARARI AÇIK BİR ŞEKİLDE ANAYASAYA AYKIRI”

Danıştay'a verilen dilekçede Cumhurbaşkanı Kararı'nın açık bir şekilde Anayasa'ya aykırı olduğu belirtildi. İdari işlemin uygulanması durumunda ülke ve toplum üzerinde telafisi imkansız ve geri dönüşü olmayan zararlara neden olacağı vurgulanan dilekçede Cumhurbaşkanı Kararı'nın ivedilikle yürütmesinin durdurulması ve iptal edilmesi talep edildi.

İlginizi Çekebilir Akaryakıt zammını savunan Mehmet Şimşek, Erdoğan'ın bu videosunu izlesin: "Saf olma, kendine gel"