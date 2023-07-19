Abone Ol

İYİ Parti’de 6 isim kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi

İYİ Parti'de kurultay sürecinde muhalif hareket başlatan 6 isim hakkında kesin ihraç istemiyle disiplin süreci başlatıldı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
İYİ Parti’de 6 isim kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi

İYİ Parti’de Ethem Baykal, Günay Kodaz, İsmet Koçak, Musa Ertugan, Tamer Kayaalp ve Sevinç Gümüş, parti tüzüğünün “Disiplin cezaları ve gerekli kılan haller” başlıklı 76. maddesinin “kesin çıkarma” bendi kapsamında Genel Başkan Meral Akşener’in imzasıyla Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi.

Partinin 3. Olağan Kurultay sürecinde, İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve o dönem Merkez Disiplin Kurulu Başkanı olan Ethem Baykal ile Kurucular Kurulu Üyesi İsmet Koçak’ın aralarında bulunduğu bir grup, “partinin kurucu iradesinden uzaklaşıldığı” gerekçesiyle muhalif hareket başlatmıştı. (AA)

Akşener'e doğum günü sürprizi, hediyeyi görünce çok şaşırdıİlginizi ÇekebilirAkşener'e doğum günü sürprizi, hediyeyi görünce çok şaşırdıAkşener saat verdi: Sessiz kalmayacağızİlginizi ÇekebilirAkşener saat verdi: Sessiz kalmayacağızCHP'li belediye başkanları toplanıyorİlginizi ÇekebilirCHP'li belediye başkanları toplanıyorİYİ Parti’den iş birliği iddialarına yalanlamaİlginizi ÇekebilirİYİ Parti’den iş birliği iddialarına yalanlama

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam