İYİ Parti’de “MHP ile iş birliği” çatlağı! Akşener’in yardımcısı, Bahçeli’yi etiketledi ve…

MHP lideri Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yaptığı yerel seçimde iş birliği çağrısı gündemden düşmüyor. Akşener'in yardımcısı Mehmet Tolga Akalın'ın yaptığı açıklama dikkati çekti.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İYİ Parti’ye yaptığı yerel seçimde iş birliği çağrısına yönelik tartışmalar sürüyor.

İYİ Parti Medya İlişkileri Başkanı ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Bahçeli’nin çağrısı üzerine “Söz konusu tartışmaya ilişkin olarak partimizin görüşünü açıkça kamuoyuna iletiyor ve güzel ülkemizin temiz kalpli insanlarını, milliyetçilerini, vatanseverlerini, Türkiye sevdalılarını ülke ve millet hayrına İYİ Parti’de buluşmaya davet ediyoruz: 26 Ağustos ruhuyla rotamız net, pusulamız millet!” ifadelerini kullanmıştı.

“İş birliği” çağrısına İYİ Parti Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın başka bir boyut getirdi. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Akalın, Bahçeli’nin adresini ekleyerek, dikkat çeken ifadeler kullandı:

– Biliyoruz ki milletleşmek ve milli kimliğimizi her alanda tahkim etmek, Cumhuriyetimizin en önemli projesidir.

– Yine kabul etmeliyiz ki milletleşme sürecimizin önündeki en büyük tehdit ise son 20 yılda Siyasal İslamcılığın, Türk milletini demografik olarak dönüştürme çabaları ve Türk milli kimliğini alt kimliklere bölmesidir.

– Türkiye'nin karşılaştığı ağır tehditler ve Türk milli kimliğinin tahribatı, Türk milliyetçilerine yeni bir yol açma zarureti doğurmaktadır.

“ÜÇÜNCÜ YOL” VURGUSU



– Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında, O'nu kuran Atatürk'ün izindeki Türk milliyetçisi kadroların ve Cumhuriyetimizin kurucu fikri olan Türk milliyetçiliğinin, devletimizi yeniden yönetmesi için komşuluk yetmez, yeni bir yol arkadaşlığına ihtiyacımız var!

– Diğer yandan tüm ömrünü bir davaya vakfetmiş ve hayatta tek arzusu Türk milliyetçiliğinin iktidarını görmek olan milliyetçi/ülkücü harekete de bir iktidar borcumuz var.

– Türk milliyetçilerinin iktidarı ise ancak yeni bir ‘Türk Çağı'nı başlatacağımız, üçüncü yolu açmaktan geçmektedir. İnanıyorum ki bu çağrı milletimizin ekseriyetinde de büyük karşılık bulacaktır. @dbdevletbahceli

26 AĞUSTOS'TA NE OLACAK?

Meral Akşener'in 26 Ağustos tarihinde Afyon Kapalı Spor Salonu'nda vatandaşlara hitap edeceğini söyleyen Kürşad Zorlu, “Büyük Taarruzun 101. Yıldönümü vesilesiyle bazı etkinlikleri gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Buna ek olarak Cumhuriyetimizin 100. Yılında da bazı faaliyetleri gerçekleştirme kararı aldık. Özellikle 26 Ağustos tarihine dikkat çekiyorum. Burada yapılacak önemli açıklamaların Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacağını ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

BAHÇELİ, 2019'DA DA ÇAĞRI YAPMIŞTI

Devlet Bahçeli, 2019 yılında İYİ Parti’nin 4. Olağanüstü Kurultayı’ndan önce de “Çağrım şudur, fiziken orada, fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımın müştereken karar alıp Milliyetçi Hareket Partisine dönüşün tarihi sorumluluğunu yerine getirmeleri halisane ve samimi beklentimdir.” ifadesini kullanmıştı.

2020 yılında ise Bahçeli, partisinin grup konuşmasında bir kez daha İYİ Parti lideri Meral Akşener’e “Evine dön” çağrısı yaparak, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, parlak Türk asırlarının yol haritası, milli birlik ve kardeşliğin, devletin istikrar ve dengesinin yegane güvencesidir. Muhatabına masa kur demedik, evine dön dedik, hala zaman vardır, bu önerimiz geçerliliğini korumaktadır. Diyorum ki, dön evine, bitsin bu çile!” demişti.

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