İYİ Parti’de Özcan Kadıoğlu görevinden istifa etti
İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkan Yardımcısı Özcan Kadıoğlu, partideki görevinden istifa etti.
İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkan Yardımcısı Özcan Kadıoğlu, aldığı kararla İYİ Parti’deki görevinden istifa etti.
Kadıoğlu, istifa kararını sosyal medyadan duyurdu.
Özcan Kadıoğlu “İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkan Yardımcılığı görevimden istifa ediyorum. Dilekçe 13 Nisan 2023 tarihlidir. Yöneticilerimizin ısrarı üzerine beklememi rica ettikleri için bugün açıklıyorum. Lütfen beni eleştirmeyi düşünenler açıklamamı ayrıntılı okumalarını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.
İYİ PARTİ EKONOMİ POLİTİKALARI Başkan Yardımlığı görevimden istifa ediyorum.
Dilekçe 13 Nisan 2023 tarihlidir
Yöneticilerimizin ısrarı üzerine beklememi rica ettikleri için bugün açıklıyorum
Lütfen beni eleştirmeyi düşünenler açıklamamı ayrıntılı okumalarını tavsiye ediyorum pic.twitter.com/xAqUaceBx6
— Özcan KADIOĞLU