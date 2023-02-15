İYİ Parti’den seçim tarihi açıklaması

İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, seçim tarihiyle ilgili tartışmalara yönelik açıklama yaptı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, seçim tarihiyle ilgili tartışmalar da devam ediyor. Bugün bir açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, şunları söyledi:

– Maalesef canlarımız gidiyor, enkaz altında birçok canımız duruyor. İnsanlarımız canhıraş bir biçimde sahadalar. Böyle bir günde, böyle bir dönemde bir seçim konusunun gündeme gelmiş olmasından büyük üzüntü duyuyoruz.

İNANMAK MÜMKÜN DEĞİL

– Seçim tarihi konusunu gündeme getirerek siyasi rant sağlamaya çalışan kişilere de -yani ertelenmesi konusundan bahsediyorum- gerçekten inanmak mümkün değil. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Biz İYİ Parti olarak, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, anayasal devlet ilkesine inanmış bir partiyiz.

– Seçimlerin mutlaka zamanında yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Anayasamızdaki kurallar bellidir. Bu doğrultuda hareket edeceğiz ve tavrımızı koyacağız. Ve emin olun, yaralarımız hep birlikte hızlı bir şekilde sararak, bu seçimi de gerçekleştirip, neticelendirebiliriz.

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