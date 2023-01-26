İYİ Parti’den üniversitelere 14 Mayıs çağrısı

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu, üniversite rektörlerine ve ilgili heyetlere, sınav takvimlerinin seçime göre düzenlenmesi için çağrı yaptı. Kavuncu, “Sınav takvimlerini seçimlere göre organize etmelisiniz. Kendi ülkesiyle ilgili iradesini, seçimini göstermek isteyen gençleri zor durumda bırakmayın.” dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada seçim tarihiyle ilgili, “Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda 14 Mayıs 2023'ün seçim için en uygun tarih olduğunu düşünüyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

14 Mayıs tarihinin üniversitelerde sınav tarihlerine denk gelmesi seçimlerde oy kullanacak 1 milyonu aşkın öğrenciyi kara kara düşündürmeye başladı.

REKTÖRLERE VE İLGİLİ HEYETLERE ÇAĞRIDA BULUNDU

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak üniversite rektörlerine ve ilgili heyetlere sınav takvimlerinin seçime göre düzenlenmesi için çağrı yaptı.

Kavuncu'nun paylaşımı şöyle:

“İktidarın seçim takvimi hepimizi etkiliyor. Fakat en çok da gençleri… Gençleri herhangi bir şekilde düşünmeyen iktidar, seçimde de gençlerin üniversite sınavlarını hiçbir şekilde düşünmemiş. Yalnızca sınav değil; jüri, kurul vb. süreçlere girecek yüz binlerce öğrenci var.

“GENÇLERİ ZOR DURUMDA BIRAKMAYIN”

*Buradan üniversite rektörlerine ve ilgili heyetlerine çağrı yapıyoruz. Sınav takvimlerini seçimlere göre organize etmelisiniz. Kendi ülkesiyle ilgili iradesini, seçimini göstermek isteyen gençleri zor durumda bırakmayın.

“İYİ PARTİ GENÇLİK KOLLARI GEREKENİ YAPACAK”

*Diğer önemli nokta gençlerin oy kullanabilmeleri için gerekli ortamı sağlamak… İYİ Parti Gençlik Kolları gerekeni yapacak. Gençleri yalnızca bilgilendirmekle kalmayacak, kime oy vereceklerini sormadan oy kullanacakları şehre ulaşmalarını, oy kullanmalarını ve dönüşlerini sağlayacak.

“SİZLER DE BORÇLU OLDUĞUMUZ BU GENÇLER İÇİN GEREKENİ YAPIN”

*Türkiye’nin maddi ve manevi bütün yükünü çeken gençlere böyle bir imkânın sağlanması hepimizin asli vazifesidir. Biz üzerimize düşen neyse bunu gerçekleştirmek için gereken her şeyi yapacağız. Gelin, sizler de borçlu olduğumuz bu gençler için gerekeni yapın.”

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