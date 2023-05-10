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İYİ Parti’den yeni reklam filmi: Tarihi sen yaz, memlekete bahar gelsin

İYİ Parti, 28. Dönem Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine yönelik seçim kampanyasına yönelik yeni bir video serisine başladı. “Adil Türkiye” vizyonuna işaret edilen video; “Adil Türkiye için 14 Mayıs’ta vur mührü ses gelsin. Tarihi sen yaz, memlekete bahar gelsin” notuyla İYİ Parti’nin resmi hesaplarından paylaşıldı.

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14 Mayıs seçim gününün yansıtıldığı videoda, genç bir kadının seçim kabininde İYİ Parti'ye oy verirken ki durumu mizahi bir şekilde işlendi.

Oy kullandıktan sonra ise 21 yıllık AKP iktidarından kurtulmanın verdiği huzur ve mutluluk yansıtıldı.

 

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