İYİ Parti’den YÖK ve üniversitelere çağrı: Sınavlar ertelenmeli veya online yapılmalı

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, YÖK ve üniversitelere çağrıda bulundu. Zorlu, 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçimlerinde oy kullanma hakkı bulunan üniversite öğrencilerinin bu hakkı yerine getirebilmeleri için bu döneme denk gelen sınavların ertelenmesi ve/veya online şekilde yapılması gerektiğini söyledi.

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İYİ Parti Sözcüsü, Genel Başkan Başdanışmanı Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve üniversitelere çağrı yapan Zorlu, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçimlerinde oy kullanma hakkı bulunan üniversite öğrencilerinin bu hakkı yerine getirebilmeleri için bu döneme denk gelen sınavların ertelenmesi ve/veya online şekilde yapılması gerektiğini söyledi.

“GENÇLERİMİZİ ZOR DURUMDA BIRAKMAYIN”

“Zira birçok öğrencimiz ekonomik sıkıntılar ya da sınavların çakışması sebebiyle oy kullanmaları gereken şehirlere gitmekte zorlanacaktır” diyen Zorlu, “Zaten daha önce aldığınız plansız kararlarla gençlerimizin düzenini fazlasıyla bozdunuz. Gençlerimizi zor durumda bırakmayın ve onlardan korkmayın! İlgili üniversiteler derhal harekete geçmelidir. Bu durumda olan üniversitelerin 19 Mayıs tarihine kadar senato kararı alarak gerekli düzenlemeyi yapmaları çağrısında bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

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