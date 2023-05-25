İYİ Partili Aydemir, YSK’ya 500 bin kişilik farkı açıklama çağrısı yaptı

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve TÜİK eski Başkanı Birol Aydemir, sosyal medya hesabından seçmen sayısı ve nüfus artışı arasında açıklanması gereken bir fark olduğuna dikkat çekti. Aydemir, “Seçmen sayısındaki artış nüfus artışından 688 bin kişi fazla. Seçmen kütükleri belirlenene kadar 18 yaşını dolduran gençler ile 19 yaş üstünde ölenleri tahminen hesaba katarak nüfus artışına yaklaşık 200 bin ilave yaparsak fark 488 bine düşüyor. Yaklaşık 500 bin kişi. Bu farkın muhakkak açıklanması gerekiyor” dedi.

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Son günlerde sosyal medyada seçmen sayıları ile ilgili verilerin sıkça gündeme geldiğini dile getiren İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Birol Aydemir şunları paylaştı:

*Aşağıda bu konuyu veriler ışığında ele alacağım. Öncelikle, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2008 yılında uygulamaya geçti. Sonraki ilk seçim de 2010 referandumu olduğundan, 2010 öncesi ve sonrası karşılaştırılabilir değil. Anayasa gereği oy kullanmak için 18 yaşını doldurmak gerektiği için 19 ve üzeri yaş dikkate alınarak hesapladım.

*YSK tarafından seçmen sayıları seçim yapılacak tarihe göre belirlendiği için, yıl içinde 18 yaşını dolduracak gençlerin seçmen sayısına ilave edilip, vefat edenlerin düşüldüğü dikkate alınmalı.

*Anayasanın 67'inci maddesine göre oy kullanamayacak olanlar da (silah altında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler, taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler) yine seçmen sayısından düşülüyor.

*Bu farklılıkların farkında olarak hesaplamaları yaptım ve her bir seçim dönemindeki yurt içi seçmen sayıları ile nüfus artışlarını 2011, 2015, 2018 ve 2023 dönemleri için karşılaştırdım. Her dönemde açıklanamayan bazı veri grupları oldu.

AÇIKLANMAYA MUHTAÇ FARK VAR

İYİ Partili Aydemir açıklamasına şöyle devam etti:

*Bunlar sosyal medyada yer alan hesaplamalar kadar yüksek değil ancak açıklanmaya muhtaç bir fark var. Örneğin; 2015 yılında 2011 yılına göre 19 yaş üstü nüfustaki artışı 3 milyon 804 bin olurken yurt içi seçmen sayısındaki artış 3 milyon 860 bin. Seçmen sayısındaki artış nüfus artışından 56 bin fazla.

*2018 yılında 2015 yılına göre 19 yaş üstü nüfustaki artışı 3 milyon 196 bin olurken yurt içi seçmen sayısındaki artış 2 milyon 273 bin. Bu sefer nüfus artışı seçmen sayısındaki artıştan 924 bin fazla.

*2023 yılında 2018 yılına göre 19 yaş üstü nüfustaki artış 3 milyon 711 bin olurken yurt içi seçmen sayısındaki artış 4 milyon 399 bin. Seçmen sayısındaki artış nüfus artışından 688 bin kişi fazla.

*Seçmen kütükleri belirlenene kadar 18 yaşını dolduran gençler ile 19 yaş üstünde ölenleri tahminen hesaba katarak nüfus artışına yaklaşık 200 bin ilave yaparsak fark 488 bine düşüyor. Yaklaşık 500 bin kişi. Bu farkın muhakkak açıklanması gerekiyor. YSK'nın her seçim döneminde nüfus artışından seçmen sayısına nasıl geçtiğini detaylı ve şeffaf bir biçimde açıklaması gerekiyor.”

“ÇOK SAYIDA YABANCIYA TÜRK VATANDAŞLIĞI VERİLMİŞ OLABİLİR”

Bu farkın oluşmasıyla ilgili başka sebeplerin de akla geldiğini kaydeden Aydemir, “Bu farkın diğer sebepleri ise şunlar olabilir; 2023 Ocak-Mart döneminde çok sayıda yabancıya Türk vatandaşlığı verilmiş olabilir. Yurtdışı seçmenler yurt içi seçmen olmuş olabilir. Anayasanın 67'inci maddesinde oy kullanamayan kesimde olağanüstü azalma olabilir. Bu farkı açıklaması gereken tek kurum YSK'dır ve YSK kesinlikle açıklama yapmalıdır. Vatanını seven herkesi oy kullandığı sandıklara sahip çıkmaya çağırıyoruz” dedi.

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