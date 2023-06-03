İYİ Partili Bilge Yılmaz’ın fotoğrafı gündem oldu

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz'ın metroda yolculuk yaparken çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. İYİ Parti lideri Akşener, seçimleri kazanmaları halinde Yılmaz’ın yeni hükümette ekonomiden sorumlu olacağını dile getirmişti.

Batuhan SERİM

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Dünyanın 1 numaralı MBA okulu Wharton'da ekonomi dersleri veren ve Amerika'daki kariyerini bırakarak Türkiye'ye dönen İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz’ın metroda ayakta yolculuk ederken bir vatandaş tarafından çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise geçtiğimiz günlerde uçakta yolcularla tepki çeken bir diyalog yaşadı.

THY’nin Ankara-İstanbul uçağında Nebati ile yolcular arasında ‘bekletilme’ tartışması yaşandı.

Uçağın Nebati yüzünden bekletildiğini düşünen kimi yolcular buna tepki gösterdi. Nebati ise yolculara “Hazmedin kardeşim! Seçimi AK Parti kazandı, Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı” karşılığını verdi.

İYİ PARTİ'Lİ UZUN: NEBATİ VE YILMAZ'I KIYASLADI

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde İYİ Parti’den milletvekili adayı olan Bilal Uzun, Nebati ve Yılmaz'ı kıyaslayarak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

*Dünyanın 1 numaralı MBA okulu Wharton'da ekonomi hocası Bilge Yılmaz, bırakıp ülkesine fayda sağlamaya geldi. Metroda ayakta seyahat ediyor. Bizim ekonomi bakanı adayımızdı.

*Diğer tarafta da uçak bekleten, üstüne de halkına fırça atan. Hatta bir de “biz kazandık” diye halkına hava atan bir Ekonomi Bakanı. 2 senedir ekonominin başında. 2 senedir daha fakirleştiyseniz bunu düşünün lütfen.

AKŞENER, “İNŞALLAH EKONOMİMİZİ YÖNETECEK” DEMİŞTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçimlerde kendisini vatandaşlara tanıtarak, “Profesör Doktor Bilge Yılmaz. İnşallah ekonomimizi yönetecek… İki öğretmenin oğlu. 30 yıldır Amerika’da dünyanın bir numaralı üniversitesinde finans dersi veriyor. Ama ne yapmış biliyor musunuz? Vatandaşlık almamış vatandaşlık. Bu arkadaşımız hala Türk vatandaşı. Amerikan vatandaşı olmamış” ifadelerini kullanmıştı.

“SÜREKLİ UMUT VERİCİ KONUŞTU”

Yılmaz'ın sosyal medyada gündem olan fotoğrafının ardından, bir gencin metro yolculuğu sırasında Yılmaz ise fotoğraf çektirdiği ve bunu bir not ile sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

“Bilge Yılmaz'la metroda karşılaştım” diyen genç, “Hiç kimse tanımadı. Normalde Osmanbey'de inecektim, sohbete daldık, Hacıosman'a kadar eşlik etmiş oldum kendisine. Çok samimi adam kendisi, sürekli beni ve ailemi sordu. Hayatımın nasıl gittiğini sordu. Her şeyden umudumu kestiğimi söylediğimde yaşımı sordu, önümde çok yıl olduğunu söyledi. Sürekli umut verici konuştu” ifadelerini kullandı.