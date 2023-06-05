İYİ Partili Cihan Paçacı TBMM Başkan adayı oldu

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı, TBMM Başkan adayı gösterildi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başkanlık seçim süreci başlıyor. 28. dönem milletvekillerinin yemin törenini bitmesinin ardından meclise geçici başkanlığı en yaşlı milletvekili olan Devlet Bahçeli üstlendi.

7 HAZİRAN’DA SEÇİMİN İLK TURU YAPILACAK

TBMM Genel Kurulu, 7 Haziran’da geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli Başkanlığı’nda toplanacak. Gizli oylama ile yeni Meclis başkanı seçiminin ilk turu yapılacak. İlk 2 oylamada 400, sonuç alınamazsa 3’üncü oylamada salt çoğunluk olan 301 kabul oyu ile başkan seçilebilecek. 3’üncü oylamada da salt çoğunluk sağlanamazsa; bu oylamada en çok oy alan 2 aday için 4’üncü oylama yapılacak ve en fazla oy alan üye başkan seçilmiş olacak. Meclis başkanı belli olduktan 1 hafta sonra da TBMM Başkanlık Divanı üyeleri belirlenecek.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı, TBMM Başkan adayı gösterildi.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekilleri Müsavat Dervişoğlu ve Erhan Usta’nın imzasıyla Meclis Başkanlığına sunulan yazıda, “28. Yasama Dönemi Birinci Devre için TBMM Başkanlığına İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Cihan Paçacı’yı aday olarak gösteriyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

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