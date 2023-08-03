İYİ Parti’li Yılmaz’dan enflasyon tepkisi

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, rekor kıran enflasyona tepki gösterdi. “Enflasyon açısından en şanslı olduğumuz yaz aylarında enflasyon rekor kırdı” diyen Yılmaz, “Enflasyon maruz kalınan bir durum değil siyasi bir tercihtir. Bedelini halkın ödediği bir gelir transferi modelidir” ifadelerini kullandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

TÜİK’e göre temmuzda aylık enflasyon yüzde 9,49, yıllık enflasyon yüzde 47,83 oldu. ENAG’a göre ise tüketici fiyatları temmuzda aylık yüzde 13,18, yıllık yüzde 122,88 oranında arttı.

Enflasyonun halk düşmanı olduğunu söyleyen İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iktidara yüklendi.

“ENFLASYON HALK DÜŞMANIDIR”

Enflasyon açısından en şanslı olunan yaz aylarında enflasyonun rekor kırdığını belirten Yılmaz, “Nedenlerini, kimlerin sorumlu olduğunu aslında biliyoruz. Ancak burada göz ardı edilen bir husus var: Enflasyon salt ekonomik bir sorun değildir. Enflasyon halk düşmanıdır” dedi.

“İNSANLAR ENFLASYON ORTAMINDA ENERJİSİNİ KAYBEDER”

“İnsanlar yüksek enflasyon ortamında, huzurlarını kaybeder. Aile fertlerinin ilişkileri bozulur. İnsanlar birbirlerine olan güvenini yitirir ve sürekli bir aldatılmışlık duygusuyla yaşarlar. Yaratıcılıklarıyla toplumu ve ekonomiyi sırtlayan orta sınıflar yaşama enerjilerini kaybederler” vurgusu yapan Yılmaz, açıklamasına şöyle devam etti:

“TAMANE SİYASİ BİR TERCİH”

*Enflasyon siyasi bir tercihtir. Enflasyon maruz kalınan bir durum değil siyasi bir tercihtir. Bedelini halkın ödediği bir gelir transferi modelidir. Bu model, imtiyazlı sınıflar oluşturur ve bir avuç insanın zenginleşmesinin maliyetini hepimize ödetir.

*Bugün açıklanan enflasyon rakamı bu düzeni bir defa daha ifşa etmiştir. Bunu çözmenin yolu, aylık yüzde 10 enflasyon ile yaşayan sıkıntı içindeki insanlara daha ağır vergiler yüklemek değildir.

*Vergiyi, imtiyazlı sınıflardan almak, enflasyonun maliyetini geçmiş dönemdeki para transferi mekanizmalarından faydalanmış olan kesimlere ödetmek gerekir. Bunu yapmamak da tıpkı enflasyonu ortaya çıkaran hamleler gibi tamamen siyasi bir tercihtir.

İlginizi Çekebilir Şimşek: 2024 yılı ortasından itibaren enflasyon düşmeye başlayacak

İlginizi Çekebilir Enflasyon rakamları açıklandı