İYİ Partili Zorlu: Şiddetle lanetliyoruz
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İsviçre'nin Zürih kentinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen kukla ve Türk bayrağının yakılmasına tepki gösterdi.
İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından kınama mesajı paylaştı.
Zorlu, “İsviçre’de PKK terör örgütü sempatizanları tarafından yapılan çirkin saldırıyı şiddetle lanetliyoruz. İYİ Parti olarak bu menfur saldırı karşısında İsviçre makamlarını gerekli hassasiyete ve hukuki adımları atmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.