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İzmir seçim sonuçları, 28 Mayıs 2023 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri oy oranları

Türkiye’de 2. tur seçim sonuçları, 28 Mayıs 2023 oy verileri açıklanmaya başlarken İzmir’de, 30 ilçede sandıklar açılmaya başlandı. 28 Mayıs 2023’e dair sandıklardan çıkan tüm veriler Sözcü’de!

Yayınlanma: 19:49 - 28 Mayıs 2023 Güncellenme:
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İzmir seçim sonuçları, 28 Mayıs 2023 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri oy oranları

İzmir seçim sonuçları, 28 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair veriler YSK'nın onay vermesiyle açıklanmaya başlandı. İzmir'in 30 ilçesinde gerçekleştirilen oy verme işlemine toplamda 3.441.036 seçmen katılmaktadır.

 

İzmir Seçim Sonuçları 2023

Seçim Sonuçları 2023

İlk turda (1.Tur) seçim sonuçları, İzmir'de ne oldu?

AdayOy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu63,31%1.939.651
Recep Tayyip Erdoğan31,48%964.470
Sinan Oğan4,76%145.808
Muharrem İnce0,45%13.744

* Cumhurbaşkanlığı oy oranları: : Kemal Kılıçdaroğlu: %63,31 oy oranıyla 1.939.651 oy, Recep Tayyip Erdoğan: %31,48 oy oranıyla 964.470 oy, Sinan Oğan: %4,51 oy oranıyla 145.808 oy, Muharrem İnce: %0,45 oy oranıyla 13.744 oy aldı.

* Parti oy oranları:  AK Parti, %24,59 oy oranıyla 8 milletvekili, CHP, %41,48 oy oranıyla 14 milletvekili, İYİ Parti, %11,65 oy oranıyla 3 milletvekili, YSP, %7,46 oy oranıyla 2 milletvekili, MHP: %5,17 oy oranıyla 1 milletvekili kazandı.

Seçim Sonuçları 2023

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