İzmir seçim sonuçları, 28 Mayıs 2023 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri oy oranları
Türkiye’de 2. tur seçim sonuçları, 28 Mayıs 2023 oy verileri açıklanmaya başlarken İzmir’de, 30 ilçede sandıklar açılmaya başlandı. 28 Mayıs 2023’e dair sandıklardan çıkan tüm veriler Sözcü’de!
İzmir seçim sonuçları, 28 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair veriler YSK'nın onay vermesiyle açıklanmaya başlandı. İzmir'in 30 ilçesinde gerçekleştirilen oy verme işlemine toplamda 3.441.036 seçmen katılmaktadır.
İzmir Seçim Sonuçları 2023
Seçim Sonuçları 2023
İlk turda (1.Tur) seçim sonuçları, İzmir'de ne oldu?
|Aday
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|63,31%
|1.939.651
|Recep Tayyip Erdoğan
|31,48%
|964.470
|Sinan Oğan
|4,76%
|145.808
|Muharrem İnce
|0,45%
|13.744
* Cumhurbaşkanlığı oy oranları: : Kemal Kılıçdaroğlu: %63,31 oy oranıyla 1.939.651 oy, Recep Tayyip Erdoğan: %31,48 oy oranıyla 964.470 oy, Sinan Oğan: %4,51 oy oranıyla 145.808 oy, Muharrem İnce: %0,45 oy oranıyla 13.744 oy aldı.
* Parti oy oranları: AK Parti, %24,59 oy oranıyla 8 milletvekili, CHP, %41,48 oy oranıyla 14 milletvekili, İYİ Parti, %11,65 oy oranıyla 3 milletvekili, YSP, %7,46 oy oranıyla 2 milletvekili, MHP: %5,17 oy oranıyla 1 milletvekili kazandı.