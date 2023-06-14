İzmir’de 3.9 büyüklüğünde deprem
İzmir'de, merkez üssü Buca ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
İzmir’de saat 08.53’te 3.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. AFAD verilerine göre deprem yerin 10 kilometre derininde gerçekleşti.
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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