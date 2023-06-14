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İzmir’de 3.9 büyüklüğünde deprem

İzmir'de, merkez üssü Buca ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yayınlanma: 09:06 - 14 Haziran 2023 Güncellenme:
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İzmir’de 3.9 büyüklüğünde deprem

İzmir’de saat 08.53’te 3.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. AFAD verilerine göre deprem yerin 10 kilometre derininde gerçekleşti.
SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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