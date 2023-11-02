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İzmir’de adliye önünde vahşet

İzmir'in Seferihisar ilçesinde adliye binası önünde tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

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İzmir’de adliye önünde vahşet

İzmir Seferihisar Adliyesi önünde, iki çocuk annesi N.K (23) ile boşanma aşamasındaki eşi A.K (27) arasında tartışma çıktı. A.K’nin yanındaki bıçakla saldırdığı N.K, göğsünden yaralandı.

Adliye binası içine kaçarak yere yığılan kadın, ambulansla önce Necat Hepkon Devlet Hastanesi’ne, ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

N.K. burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle yakalanan A.K, gözaltına alındı. (AA)

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