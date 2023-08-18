İzmir’de bir kişi, polise silah doğrultunca etkisiz hale getirildi
İzmir'in Konak ilçesinde, bir iş yerindeki Kongo uyruklu kişinin cep telefonunu gasbettikten sonra kaçmaya çalışan şüpheli, polis ekiplerine silah doğrultması sonucu bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.
İzmir’in Konak ilçesi Anafartalar Caddesi’nde saat 18.30 sıralarında iddiaya göre, yanında tabanca bulunan B.A. (26), nargile malzemelerinin satıldığı bir iş yerine girerek, müşteri olduğu öğrenilen Kongo uyruklu H.F.’nin cep telefonunu silah zoruyla gasbetti.
Olayı gören çevredekiler, durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin geldiğini gören B.A., suç aleti ile birlikte kaçmaya başladı.
Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan B.A., ekiplere tabanca doğrultunca bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan B.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)