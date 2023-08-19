İzmir’de eğlence mekanında silahlı kavga: 1 ölü, 12 yaralı

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

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İzmir’in Çeşme ilçesindeki bir gece kulübüne gelen kişilerle güvenlik görevlileri arasında çıkan silahlı kavgada, güvenlik görevlisi Samet Öztaşkın (30) hayatını kaybetti, 2’si silahla, 10’u darp sonucu 12 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Alaçatı Mahallesi’ndeki bir gece kulübünde meydana geldi. Mekana gelen şüpheliler ile iş yerinin güvenlik görevlileri arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Mermilerin isabet ettiği güvenlik görevlileri ile bu sırada yaşanan arbedede müşteriler yaralandı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Güvenlik görevlilerinden Samet Öztaşkın, burada doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer güvenlik görevlisi, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi.

Şüphelilerin kaçtıkları otomobil, İnönü Caddesi’nde boş bir arsada ekipler tarafından terk edilmiş bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürerken, yaşananlar ise gece kulübündeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Bir yıldır aynı yerde görev yapan Samet Öztaşkın’ın otopsi işlemlerinin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında M.M., B.Y., O.D., Ü.G., İ.A. gözaltına alındı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili İzmir Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlimiz Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi’ndeki bir eğlence mekanına, 19.08.2023 tarihi saat 02.15 sıralarında 5 şahıs, 2 araç ile gelerek işletmenin özel güvenlik görevlisine ve içeride bulunan müşterilere ateş ederek olay yerinden kaçtıkları tespit edilmiştir. Silahla açılan ateş sonucu 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2 vatandaşımız yaralanmıştır. Ayrıca, olayda çıkan arbede nedeniyle yaralanan 10 vatandaşımız ile birlikte toplam 12 yaralı vatandaşımız çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmış olup, yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Emniyet ve jandarmamızın iş birliği içerisinde yürüttüğü çalışma sonrasında kaçan 5 şüpheli (M.M., B.Y., O.D., Ü.G., İ.A), suç aleti 3 tabanca ile yakalanmıştır. Konuyla ilgili soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.” (DHA)